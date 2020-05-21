Любителей ролевых игр может заинтересовать анонс проекта Project: Ragnarok. Это интригующий проект в скандинавском сеттинге, за разработку которого отвечает NetEase. Это китайская компания, которая поставила перед собой амбициозную цель позволить игрокам запустить Ragnarok абсолютно на любом устройстве, будь это смартфон, компьютер или консоль.

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Google уже давно придумала хороший способ для поставленной китайцами цель — Stadia называется, но у китайцев свой путь. Они для этого даже создали специальную компанию, которая занимается разработкой уникальной кроссплатформенной технологии.

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В центре сюжета Project: Ragnarok будет находиться герой, котором нужно будет предотвратить конец света — тот самый Рагнарёк. Разработчики обещают смоделировать для данного проекта большой мир, а геймплей — сделать похожим на то, что можно увидеть у лучших представителей жанра.

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Даты релиза у Project: Ragnarok пока нет. Зато есть два видео.