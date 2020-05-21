Анонсирована Project: Ragnarok — амбициозная онлайновая игра, которую можно будет запустить на любом устройстве
Любителей ролевых игр может заинтересовать анонс проекта Project: Ragnarok. Это интригующий проект в скандинавском сеттинге, за разработку которого отвечает NetEase. Это китайская компания, которая поставила перед собой амбициозную цель позволить игрокам запустить Ragnarok абсолютно на любом устройстве, будь это смартфон, компьютер или консоль.
Google уже давно придумала хороший способ для поставленной китайцами цель — Stadia называется, но у китайцев свой путь. Они для этого даже создали специальную компанию, которая занимается разработкой уникальной кроссплатформенной технологии.
реклама
В центре сюжета Project: Ragnarok будет находиться герой, котором нужно будет предотвратить конец света — тот самый Рагнарёк. Разработчики обещают смоделировать для данного проекта большой мир, а геймплей — сделать похожим на то, что можно увидеть у лучших представителей жанра.
реклама
Даты релиза у Project: Ragnarok пока нет. Зато есть два видео.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила