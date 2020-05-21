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Боль и страдания в трейлере к скорому выходу Mortal Kombat 11 Aftermath

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NetherRealm Studios решила не отставать от своих коллег по игростроительному цеху и с настойчивостью, достойной лучшего применения, напоминает нам о скором выходе расширенного издания Mortal Kombat 11 с подзаголовком Aftermath. На сей раз нашему вниманию представили полноценный релизный видеоролик, в котором параллельно с крупицами сюжета происходят ожесточённые сражения как героев франшизы, так и гостевых персонажей вроде Робокопа.

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Напомним, что в состав Mortal Kombat 11 Aftermath войдут продолжение сюжета оригинальной игры, три новых бойца (Фудзин, Шива и гостевой герой Робокоп), новые облики персонажей, новые арены, а также целый набор «дружеских» фаталити, так хорошо знакомых бывалым поклонникам культовой серии.

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Aftermath выйдет 26 мая.

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nonses84
17:07
Угу ты это интеллбоям расскажи Для них всё там хватает, а 3600х типо нервно курит в стороне 😁
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Groove75
17:05
Интернет отучил новое поколение самим думать, мыслить, анализировать. За них, это делают кривляющиеся клоуны с ютуба
Для TSMC нехватка квалифицированных кадров станет проблемой через десять лет
Pahen
17:04
Радеон дешевле будет. Нвидиа производительнее и дороже чем нынешние ртхсы
Выпуск видеокарт AMD Big Navi и Nvidia Ampere ожидается в сентябре, следом может произойти снижение цен на старые видеокарты
nonses84
17:04
Я знаю людей у которых ремонт делается каждый год! Жене там скучно😁
Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
enzolas
17:04
Да у них цены то не сильно отличаются. Кстати 9900К зачастую в играх оказывается быстрее 10700К, скорее всего решает расположение отключенных ядер. Так что подумайте чего брать.
Intel Core i7-10700K против AMD Ryzen 3700X - масштабное тестирование новинки Intel от Hardware Unboxed
enzolas
17:02
Кажется кто то не знает, что тесты подобного типа делаются без упора в GPU и поэтому смена GPU не даст преимущества от слова совсем. Возможно увидеть преимущество станет возможным в высоких разрешения...
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Egor Ka
17:02
У кого много денег будут брать intel, у кого мало денег - amd. У кого денег нет - зивоны с алика.
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Alexey Vladimir'ovich
17:00
EGS вообще бесплатно раздает игры на ПК время от времени, а скидки достигают 75%; купил Division 2 не так давно за 299р.
Мнение: причины, по которым ПК не грозит конкуренция со стороны PlayStation 5 и Xbox Series X
I9-master
16:59
Унижалити! Intel i7-10700k буквально разорвал "конкурентов" от АМД! Во всех играх Intel. Торопитесь - сейчас его можно будет приобрести по очень привлекательным ценам!
Intel Core i7-10700K против AMD Ryzen 3700X - масштабное тестирование новинки Intel от Hardware Unboxed
enzolas
16:59
И много ему дал разгон? https://a.radikal.ru/a04/2005/89/b69d078fb132.png https://a.radikal.ru/a39/2005/fc/b3839b80ea61.png А без него обделался бедолага. В общем шлифовать, вскрывать и менять термоин...
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