NetherRealm Studios решила не отставать от своих коллег по игростроительному цеху и с настойчивостью, достойной лучшего применения, напоминает нам о скором выходе расширенного издания Mortal Kombat 11 с подзаголовком Aftermath. На сей раз нашему вниманию представили полноценный релизный видеоролик, в котором параллельно с крупицами сюжета происходят ожесточённые сражения как героев франшизы, так и гостевых персонажей вроде Робокопа.

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Напомним, что в состав Mortal Kombat 11 Aftermath войдут продолжение сюжета оригинальной игры, три новых бойца (Фудзин, Шива и гостевой герой Робокоп), новые облики персонажей, новые арены, а также целый набор «дружеских» фаталити, так хорошо знакомых бывалым поклонникам культовой серии.

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Aftermath выйдет 26 мая.