Контент сезонных обновлений для Fallout 76 сделают бесплатным для всех игроков
Ещё на прошлой неделе компания Bethesda объявила, что уже этим летом в онлайновой игре Fallout 76 появятся система сезонов, приправленная боевыми пропусками. Уже первый сезон посвятят настольной игре, а во втором появится полноценная сюжетная линия Братства Стали. То есть, каждый из таких сезонов сможет удивить нас уникальной темой и историей. В момент анонса системы сезонов Bethesda показала план по выпуску такого контента и пообещала, что первый сезон будет бесплатным для всех.
А сейчас оказалось, что бесплатным будет не только первый сезон (который летний), но также осенний и зимний. Разработчики посчитали нужным пресечь все спекуляции на тему доступности контента и опубликовала по этому поводу специальное сообщение в Twitter. Правда, не исключено, что обладатели подписки получат особые бонусы.
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Напомним, первый сезон Fallout 76 станет доступен летом для обладателей PC, Xbox One и PlayStation 4.
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