Компания Valve начала рассылать на этой неделе приглашения на бета-тестирование обновлённой версии Artifact — карточной игры, которая сейчас подвергается полной переработке. Авторы проекта выпустили даже специальный геймплейный трейлер, посвящённый бета-версии Artifact 2.0.

анонсы и реклама <b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх Новейший 12Tb SSD Samsung поступил в продажу <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Тут также нужно понимать, что сама Valve толком не знает, как будет выглядеть финальный вариант новой Artifact. Поэтому в «бете» имеется куча ограничений. Разработчики поставили в клиент временные «заглушки» для изображений и эффектов и убрали несколько режимов. Зато обещано, что по ходу тестирования будут случаться изменения карт, правил и изображений. Коллекция карт и статистика могут быть сброшены во время тестирования, а новые режимы станут включать постепенно.

реклама

Доступ к тестированию в первую очередь получат те игроки, которые успели купить Artifact до 30 марта нынешнего года. Сначала в мероприятии участие смогут принять лишь небольшое количество людей, но постепенно списка расширят.