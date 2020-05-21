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Valve с помощью трейлера напомнила о наборе игроков в бета-тестирование Artifact 2.0

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Компания Valve начала рассылать на этой неделе приглашения на бета-тестирование обновлённой версии Artifact — карточной игры, которая сейчас подвергается полной переработке. Авторы проекта выпустили даже специальный геймплейный трейлер, посвящённый бета-версии Artifact 2.0.

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Тут также нужно понимать, что сама Valve толком не знает, как будет выглядеть финальный вариант новой Artifact. Поэтому в «бете» имеется куча ограничений. Разработчики поставили в клиент временные «заглушки» для изображений и эффектов и убрали несколько режимов. Зато обещано, что по ходу тестирования будут случаться изменения карт, правил и изображений. Коллекция карт и статистика могут быть сброшены во время тестирования, а новые режимы станут включать постепенно.

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Доступ к тестированию в первую очередь получат те игроки, которые успели купить Artifact до 30 марта нынешнего года. Сначала в мероприятии участие смогут принять лишь небольшое количество людей, но постепенно списка расширят.

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