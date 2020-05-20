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Tencent выступит в качестве издателя System Shock 3

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Слухи о том, что у OtherSide Entertainment большие проблемы, ходят уже на протяжении многих месяцев, а официальный Twitter студии не подавал признаков жизни аж с прошлого года. Сегодня же представители компании вышли на связь и объявили о партнёрском соглашении с китайским игровым гигантом Tencent.

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Из текста сообщения OtherSide может сложиться впечатление, что Tencent будет заниматься дальнейшим развитием франшизы, однако, как вскоре пояснил Стивен Кик, руководитель трудящейся над ремейком первой System Shock студии NightDive, права на франшизу принадлежат именно NightDive. Получается, что Tencent поможет только с System Shock 3.

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Стоит напомнить, что проблемы у OtherSide и System Shock 3 начались после банкротства издательства Starbreeze. После этого студия начала искать новые источники финансирования, и вот, они нашлись. Когда следует ожидать релиза, впрочем, неизвестно. Весной прошлого года проект был готов более чем наполовину; нынешний статус готовности неясен.

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Теги

system shock nightdive studios otherside entertainment system shock 3 tencent
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ffe
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I9-master
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smaximaa
23:59
дам тебе подсказку, ты знаешь количество владельцев 3900х?))
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