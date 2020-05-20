118 новых игр, успехи SnowRunner и World War Z и другие подробности из отчёта Embracer Group
Компания Embracer Group, в состав которой входят «дочки» в лице THQ Nordic и Koch Media, отчиталась по итогам 2019/2020 финансового года, а также поделилась планами на наступивший финансовый год. В рамках данного материала мы, пожалуй, опустим сухую информацию об операционной прибыли, чистой прибыли и продажах и сразу перейдём к делу.
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Итак, по заявлению руководства Embracer Group, все принадлежащие ей компании, в числе которых тридцать одна игровая студия, в общей сложности на момент публикации отчёта разрабатывают 118 новых игр. 69 из них ещё даже не были анонсированы.
рекламаЧто касается успехов, то в плане выручки в минувшем финансовом году результаты Embracer Group были скромнее, чем годом ранее. В первую очередь это связано с отсутствием за указанный период крупных и обсуждаемых релизов. Есть, впрочем, и конкретные игры, которые показали себя с лучшей стороны: продажи симулятора бездорожья SnowRunner, например, подбираются к миллиону копий, что превзошло ожидания как разработчиков, так и издателя. Также хорошо себя показывает World War Z.
В наступившем финансовом году Embracer Group возлагает надежды на Iron Harvest, Destroy All Humans, Wasteland 3, Biomutant, Desperados 3, Chorus и другие игры. Новые высокобюджетные (AAA) игры компания планирует начать выпускать со следующего финансового года, после чего намеревается выпускать как минимум одну AAA-игру в год.
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