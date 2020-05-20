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Пользователи PS4 и Xbox One теперь могут играть в Hunt Showdown вместе

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Компания Crytek сообщила о выходе на консольных версиях Hunt Showdown обновления версии 1.3, которое помимо нового контента и исправлений баланса добавляет в игру на PlayStation 4 и Xbox One долгожданную функцию кроссплея. Таким образом, пользователи данных консолей смогут играть друг с другом в рамках одних матчей.

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Данная функция ещё будет совершенствоваться: в частности, пока что пригласить в матч друга можно только в том случае, если он пользуется той же консолью, что и вы, в то время как случайный подбор игроков учитывает обе платформы.

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Помимо кроссплея между консолями в обновлении 1.3 появились новые виды противников. Один применяет ядовитые атаки и оставляет после смерти медицинский набор, второй же обитает на болотах и покрыт колючей проволокой, так что при столкновении с ним персонаж игрока может получить многочисленные кровоточащие раны.

Также появилось новое время суток — закат, новые виды экипировки, новый легендарный контент, были внесены изменения в некоторые виды оружия, исправлены ошибки и внесены балансирующие правки. В общем, Crytek заботится о своём детище.

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