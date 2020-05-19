Середина мая — время отмечать очередную годовщину Overwatch. Этот до сих пор востребованный проект был выпущен 24 мая 2016 года, а в прошлом году он появился на консоли Nintendo Switch. По случаю очередного Дня рождения полагается принять участие в праздничном ивенте, правила проведения которого остались неизменными.

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Нам вновь предлагают прикупить за внутриигровую валюту или попытаться «выбить» из подарочных лутбоксов новые косметические предметы: скины, анимации для героев, граффити, победные позы и фразочки. Осмелимся предположить, что безоговорочным фаворитом этого сезона станет скин для Эш — уж слишком проработанной получилась Красная Шапочка в её исполнении, да и про Серого Волка тоже не забыли.

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Праздничное событие также предоставляет игрокам возможность заполучить всю «косметику» из игры, привязка к сезонным ивентам временно убрана. Быстро заработать полагающиеся 3 «лутбокса» можно, приняв участие в многочисленных аркадных режимах игры, которые будут ежедневно сменяться.

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Опять же, на время празднования годовщины привязки к ивенту нет — игрокам дадут возможность вспомнить стычки на «Хэллоуин», поиграться в снежки и так далее. Отпраздновать четвёртую годовщину Overwatch можно будет до 9 июня.