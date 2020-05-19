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В Сеть просочился геймплей Mafia II Definitive Edition, энтузиасты принялись искать отличия от оригинала

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Официально ремейк Mafia, ремастер Mafia II и полное издание Mafia III должны показать сегодня в 19:00 по московскому времени, но, как оно обычно бывает при плохой организации работы, информация начала утекать в Сеть заблаговременно. Так, в руки энтузиастов попали две записи игрового процесса Mafia II Definitive Edition, на основе которых они решили оперативно смастерить видеоролик-сравнение ремастера с оригинальной версией Mafia II от 2010 года.

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Получилось весьма познавательно: в Mafia II Definitive Edition действительно облагородили графику, но не столь существенно, как того хотели бы фанаты серии. Более того, энтузиаст намеренно сравнивал версию Mafia II на PlayStation 3 с версией Mafia II Definitive Edition на PlayStation 4 Pro. Скорее всего, на PC-версии Mafia II разница была бы заметна ещё меньше.

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Согласно утечке, стоимость сборника Mafia Trilogy составит $60, сыграть в обновлённые версии Mafia II и Mafia III можно будет уже с сегодняшнего дня, тогда как ремейк первой Mafia поступит в продажу лишь в конце августа. В любом случае, вся информация будет подтверждена или опровергнута уже сегодня вечером.

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