Продажи Dark Souls III достигли отметки в 10 миллионов копий
Издательство Bandai Namco сообщило о том, что продажи вышедшей в 2016 году третьей части серии культовых «хардкорных» ролевых боевиков Dark Souls достигли 10 миллионов копий. Вся серия Dark Souls при этом за 8,5 лет своего существования разошлась 27-миллионным тиражом.
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Стоит отметить, что в целом франшиза Dark Souls стабильно приносит приличный доход. Например, предыдущим результатом продаж серии компания Bandai Namco делилась в начале июня прошлого года, и на тот момент Dark Souls преодолела рубеж в 25 миллионов копий. Итого — два миллиона копий за неполный год.
рекламаВ настоящее время студия FromSoftware трудится над ролевым боевиком Elden Ring, который был официально анонсирован на прошлогодней E3, но информации о котором по-прежнему преступно мало.
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