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Ubisoft запуталась: похоже, мир Assassin’s Creed Valhalla всё же будет больше, чем в Odyssey

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Пару недель назад в Сети с подачи Twitter-аккаунта менеджера ближневосточного подразделения Ubisoft по связям с общественностью всплыла информация о том, что новенькая Assassin’s Creed Valhalla будет скромнее своей предшественницы в плане размеров игрового мира и времени, необходимого на прохождение игры. Вскоре данное сообщение было удалено, но особого значения этому событию уже никто не придал. И, похоже, что зря.

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На просторах Resetera появился «пост» с переводом интервью продюсера Ubisoft Жюльена Лаферьера с видеоблогером Жюльеном Шьезе. Продюсеру в том числе был задан вопрос о размерах мира Valhalla и о том, как он соотносится с размерами миров Odyssey и Origins.

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Ответ получился любопытным. По словам господина Лаферьера, мир Assassin’s Creed Valhalla немного больше, чем в Odyssey. Конкретными сравнительными цифрами он делиться с кондачка не стал, но отметил, что в игре созданы целая Англия и значительная часть Норвегии, не говоря уже о секретных мирах, о которых пока говорить слишком рано. По словам Лаферьера, Valhalla — немаленькая игра, напротив, она амбициозная и подарит игрокам много-много часов игрового процесса.

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Между тем творческий руководитель Assassin’s Creed Valhalla Ашраф Измаил в беседе с изданием Kotaku заявил, что сравнивать миры игр серии нецелесообразно, ведь важны не размеры миров, а их насыщение. В общем, три человека — три абсолютно разные информации.

Кстати, в том же интервью с Kotaku Измаил рассказал о высочайшей степени проработки неигровых персонажей внутри нашего поселения — все они будут заниматься своими делами, а не бродить бездумно. Также в игре появятся элементы дипломатии с возможностью решить проблему мирным способом, не прибегая к «агрессивным переговорам». Также игроков избавят от изнурительного «гринда» при выполнении основных сюжетных заданий: им не будут предшествовать другие мелкие задания и прочая рутинная деятельность.

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При создании игры Ubisoft консультировалась с историками, дабы максимально достоверно описать тему колонизации и того, как викинги захватывали чужие земли и в ходе своих завоеваний потеряли значительную часть своей культуры.

По плану, Assassin’s Creed Valhalla выйдет в конце года как на платформах нынешнего, так и нового поколений.

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