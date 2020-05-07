Assassin’s Creed Valhalla будет скромнее предыдущих частей в плане продолжительности и размеров мира
Последние годы Ubisoft, выпуская новые части серии Assassin’s Creed, руководствовалась мыслью, что «чем больше — тем лучше». Больше локаций, больше квестов, продолжительнее сюжет. Но подобные вещи нельзя наращивать бесконечно, и в итоге многие игроки начали называть полное прохождение Assassin’s Creed весьма рутинной процедурой.
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По всей видимости, Ubisoft приняла критику во внимание, потому что Assassin’s Creed Valhalla будет в целом меньше, чем та же «Одиссея». Об этом стало известно со слов менеджера ближневосточного подразделения Ubisoft по связям с общественностью.
рекламаНовый показ Assassin’s Creed Valhalla состоится уже сегодня в рамках Inside Xbox. Ранее игроки, прочитав слова «Первый взгляд на игровой процесс», понадеялись, что Ubisoft покажет продолжительный демонстрационный геймплейный ролик, однако на деле нас ждёт лишь небольшой тизер. Вроде и не соврали, а неприятный осадок всё равно остался.
Релиз Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года на всех актуальных платформах, в том числе на консолях нового поколения.
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