Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Assassin’s Creed Valhalla будет скромнее предыдущих частей в плане продолжительности и размеров мира

1
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Цена i9 9900KF наконец упала до адекватной
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Последние годы Ubisoft, выпуская новые части серии Assassin’s Creed, руководствовалась мыслью, что «чем больше — тем лучше». Больше локаций, больше квестов, продолжительнее сюжет. Но подобные вещи нельзя наращивать бесконечно, и в итоге многие игроки начали называть полное прохождение Assassin’s Creed весьма рутинной процедурой.

реклама

По всей видимости, Ubisoft приняла критику во внимание, потому что Assassin’s Creed Valhalla будет в целом меньше, чем та же «Одиссея». Об этом стало известно со слов менеджера ближневосточного подразделения Ubisoft по связям с общественностью.

реклама

Новый показ Assassin’s Creed Valhalla состоится уже сегодня в рамках Inside Xbox. Ранее игроки, прочитав слова «Первый взгляд на игровой процесс», понадеялись, что Ubisoft покажет продолжительный демонстрационный геймплейный ролик, однако на деле нас ждёт лишь небольшой тизер. Вроде и не соврали, а неприятный осадок всё равно остался.

Релиз Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года на всех актуальных платформах, в том числе на консолях нового поколения.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft ubisoft montreal assassins creed valhalla
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Assassin’s Creed Valhalla будет скромнее предыдущих частей в плане продолжительности и размеров мира
1
Авторы Cyberpunk 2077 объяснили, почему ESRB упомянула о внутриигровых покупках
1
EA назвала Star Wars Jedi Fallen Order началом новой франшизы
3
Слух: Electronic Arts готовит обновлённую трилогию Mass Effect
27
Работа над Dying Light 2 идёт согласно плану
2
Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию стратегии Evil Genius
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 180
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 74
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
30 апреля 2020 146
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Инженерный Core i7 Skylake за 5000р с Aliexpress - покупаем правильно
53
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь
32
Как я лочил fps и что из этого получилось
16
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
40
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
68
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
9

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
14:00
"когда это цветовой диапазон и фильтрация текстур давали прирост в фпс? " Чем меньше цветов требуется для окраса картинки,тем больше картинок в/к может раскрасить - логично же.
Новые подробности о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti – сроки выхода, продвинутый ИИ DLSS 3.0 и трассировка лучей без снижения производительности
Inttz
13:59
Можно поймать глюк в какой нибудь игре или проге,если совсем уж его отключить,я себе оставил минимальный
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
Андрей Громцев
13:59
не, тупанул, эт другая карта была асус. Пваерколор у меня
Эксперты Тomshardware развеяли миф о сочетании высокой производительности и низкой энергоэффективности видеокарт AMD Radeon RX 5700-й серии
1TronpmG5
13:58
Ты ремонтер плат что ли? Так за lga топишь. Замена сокета на "крутом" интеловском lga вполне распространенная операция у ремонтеров. Не дешёвая кстати. Так что в массовом сегменте, для пользователя но...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
Сергей Хомич
13:58
А у меня всего одна причина - 32 лучше, чем 16, тем более за копейки. 8х4 CL15 3000 (разогнал до 3200 без изменения таймингов)
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
RadeoForce
13:58
ха, одновременно про дуал написали)))
Эксперты Тomshardware развеяли миф о сочетании высокой производительности и низкой энергоэффективности видеокарт AMD Radeon RX 5700-й серии
RadeoForce
13:58
"от асус" это DUAL какой-нибудь? Один из худших кошмаров, а не нереф "...Ну и по от амд, то ещё глючное говно Дрова ок, но ПО - пля это выпердыш криворукого индуса..." ну слава богу хоть дрова норм...
Эксперты Тomshardware развеяли миф о сочетании высокой производительности и низкой энергоэффективности видеокарт AMD Radeon RX 5700-й серии
ZrZ
13:58
"У кореша 1070. у меня 580 от асус" Асус Дуал? Если да, то ты прям как гений MaddyMurk (он тоже брал себе Дуал) взял одну из самых говеных карт. И как у вас это получается? Нефанаты кое-какой компан...
Эксперты Тomshardware развеяли миф о сочетании высокой производительности и низкой энергоэффективности видеокарт AMD Radeon RX 5700-й серии
RadeoForce
13:57
ну, всегда бывают исключения :-)
Эксперты Тomshardware развеяли миф о сочетании высокой производительности и низкой энергоэффективности видеокарт AMD Radeon RX 5700-й серии
An18
13:57
Это рекомендуемый, возможно он стоял на автомате, но можно и больше вручную.
ОЗУ и память для SSD резко подорожали – самая высокая стоимость за последние 10 месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем