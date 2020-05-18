Из-за пандемии немецкие власти продлили запрет на массовые мероприятия в стране до конца августа, поэтому судьба крупнейшего игрового мероприятия года — gamescom 2020 — вслед за E3 и другими выставками повисла в воздухе. К счастью, организаторы gamescom решили не отменять выставку, а провести её в полностью цифровом онлайн-формате, и вот, сегодня были уточнены сроки её проведения: начало 27 августа вместе с церемонией открытия с участием Джеффа Кейли, завершение 30 августа.

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Финальный день gamescom 2020 ознаменует собой завершение длительного фестиваля Summer Game Fest — растянутой на часть мая и всё лето серии различных мероприятий от издателей и разработчиков, в рамках которых они анонсируют новинки и делятся подробностями уже представленных игр.

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В таком формате, к слову, новости и освещать гораздо удобнее, чем торопиться с огромной «пачкой», да и усваивается поступающая постепенно информация также лучше. Возможно, коронавирус подстегнул уже давно напрашивавшиеся изменения в игропроме.