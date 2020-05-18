Совсем недавно состоялся релиз «выживача» DayZ в Xbox Game Pass. И, если верить представителям Bohemia Interactive, это мгновенно спровоцировало повышенный интерес к противоречивой игре со стороны пользователей сервиса Microsoft. Сотни тысяч игроков (опять же, со слов Bohemia) запустили DayZ через Xbox Game Pass. Теперь разработчики гордятся тем фактом, что их многострадальный проект чувствует себя «как никогда лучше».

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Напомним, изначально DayZ вышла в Steam почти семь лет назад. На данный момент игра доступна на PC, Xbox One и PlayStation 4.