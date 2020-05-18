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Выход DayZ в Xbox Game Pass спровоцировал небывалый всплеск интереса к игре

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Совсем недавно состоялся релиз «выживача» DayZ в Xbox Game Pass. И, если верить представителям Bohemia Interactive, это мгновенно спровоцировало повышенный интерес к противоречивой игре со стороны пользователей сервиса Microsoft. Сотни тысяч игроков (опять же, со слов Bohemia) запустили DayZ через Xbox Game Pass. Теперь разработчики гордятся тем фактом, что их многострадальный проект чувствует себя «как никогда лучше».

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Напомним, изначально DayZ вышла в Steam почти семь лет назад. На данный момент игра доступна на PC, Xbox One и PlayStation 4.

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Выход DayZ в Xbox Game Pass спровоцировал небывалый всплеск интереса к игре
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Алексей
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SmaSheR
18:25
На работку - это кому как. Мне вот рендерить не надо, а вот толстые винрар архивы распаковывать (сам пакую другим) и скрипты однопоточные или с упором в один поток гонять нужно.
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