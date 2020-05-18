Создатели модификации Fallout 4 New Vegas поделились свежим геймплейным видео
Энтузиасты продолжают трудиться над воссозданием Fallout New Vegas на движке Fallout 4. Новых видео, судя по официальному YouTube-каналу коллектива, не появлялось с апреля прошлого года, но несколько часов назад авторы наконец-то расщедрились на свежую демонстрацию.
реклама
В нижеуказанном видео наш герой подходит к городку Ниптон и встречает там Оливера Суэника — хорошо знакомого поклонникам Fallout New Vegas харизматичного персонажа, радующегося выигрышу в «лотерею». Под лотереей подразумевается жестокая игра захвативших Ниптон легионеров, которые разыграли свободу для одного из пленных, поубивав при этом остальных. Собственно, тем везунчиком и оказался Суэник.
реклама
Несмотря на то, что Fallout 4 New Vegas уже выглядит очень симпатично, неизвестно, когда модификация доберётся до стадии завершённого проекта. К сожалению, слишком много подобных фанатских проектов годами пребывают в подвешенном состоянии, чтобы наблюдать за всем этим без скептицизма.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила