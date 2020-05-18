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Создатели модификации Fallout 4 New Vegas поделились свежим геймплейным видео

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Энтузиасты продолжают трудиться над воссозданием Fallout New Vegas на движке Fallout 4. Новых видео, судя по официальному YouTube-каналу коллектива, не появлялось с апреля прошлого года, но несколько часов назад авторы наконец-то расщедрились на свежую демонстрацию.

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В нижеуказанном видео наш герой подходит к городку Ниптон и встречает там Оливера Суэника — хорошо знакомого поклонникам Fallout New Vegas харизматичного персонажа, радующегося выигрышу в «лотерею». Под лотереей подразумевается жестокая игра захвативших Ниптон легионеров, которые разыграли свободу для одного из пленных, поубивав при этом остальных. Собственно, тем везунчиком и оказался Суэник.

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Несмотря на то, что Fallout 4 New Vegas уже выглядит очень симпатично, неизвестно, когда модификация доберётся до стадии завершённого проекта. К сожалению, слишком много подобных фанатских проектов годами пребывают в подвешенном состоянии, чтобы наблюдать за всем этим без скептицизма.

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