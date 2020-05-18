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Пользователи обнаружили, что Epic Games Store частично возвращает средства за игры, купленные незадолго до распродажи

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Наверняка многие оказывались в ситуации, когда недавно купленная игра вскоре начинала принимать участие в распродаже. Возникало неприятное чувство, особенно в том случае, если запрос на возврат средств с целью повторной покупки по уже сниженной цене отклонялся из-за превышения лимита проведённого в игре времени.

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И вот, похоже, в Epic Games Store эта проблема решена на системном уровне. На днях основатель Studio Mayday Джошуа Боггс в своём Twitter отметил, что обнаружил интересную особенность работы Epic Games Store. Боггс за полную стоимость приобрёл в EGS желаемую игру, а через некоторое время эта игра уже принимала участие в распродаже. На почту Боггсу пришло соответствующее уведомление, гласящее о частичном возврате средств за купленный им товар, цена на который недавно снизилась.

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Судя по тексту, система работает в автоматическом режиме и возвращает разницу между двумя ценами.

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D-IMA
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12:29
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12:26
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12:17
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