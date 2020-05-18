Пользователи обнаружили, что Epic Games Store частично возвращает средства за игры, купленные незадолго до распродажи
Наверняка многие оказывались в ситуации, когда недавно купленная игра вскоре начинала принимать участие в распродаже. Возникало неприятное чувство, особенно в том случае, если запрос на возврат средств с целью повторной покупки по уже сниженной цене отклонялся из-за превышения лимита проведённого в игре времени.
реклама
И вот, похоже, в Epic Games Store эта проблема решена на системном уровне. На днях основатель Studio Mayday Джошуа Боггс в своём Twitter отметил, что обнаружил интересную особенность работы Epic Games Store. Боггс за полную стоимость приобрёл в EGS желаемую игру, а через некоторое время эта игра уже принимала участие в распродаже. На почту Боггсу пришло соответствующее уведомление, гласящее о частичном возврате средств за купленный им товар, цена на который недавно снизилась.
рекламаСудя по тексту, система работает в автоматическом режиме и возвращает разницу между двумя ценами.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила