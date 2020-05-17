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Энтузиасты опубликовали отрывок геймплея фанатского ремейка Dino Crisis

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Энтузиасты продолжают делать за разработчиков то, до чего у них не доходят руки. В июле прошлого года группа таких неравнодушных товарищей представила собственный фанатский ремейк Dino Crisis с серьёзным намерением довести его до релиза. С тех пор нам пару раз показывали его свежие кадры, и вот, сегодня расщедрились на новую демонстрацию. Она коротенькая — продолжительностью всего минуту — но от этого не менее ценная.

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В нижеуказанном видео наша рыжеволосая героиня Регина в практически кромешной тьме под дождём отстреливается от динозаврика. Хоть проект и создаётся на Unreal Engine 4, но выглядят его игровой процесс и графическое исполнение устаревшими лет примерно на двадцать. По словам энтузиастов, в этом и задумка: сохранить дух оригинальной Dino Crisis. А нужен ли кому-то в наше время такой ремейк — каждый решает сам.

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Capcom пока молчит, однако данная компания известна тем, что частенько просит энтузиастов поубавить пыл и свернуть разработку фанатских ремастеров принадлежащих ей франшиз. Впрочем, даже если руководство Capcom «надавит» на фанатов, то выход есть: смена названия, героев и сюжетной линии. Так в своё время появился проект Daymare 1998, который изначально был фанатским ремейком Resident Evil 2.

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