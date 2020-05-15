В феврале этого года BioWare подтвердила слухи и заявила о том, что трудится над полной переработкой Anthem. По прошествии трёх месяцев руководитель подразделения BioWare Austin и руководитель проекта по перезапуску Anthem Кристиан Дейли решил осведомить нас о ходе работ.

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В настоящее время перезапуск Anthem находится на стадии прототипа — под это дело в BioWare Austin выделили так называемую команду-инкубатор, состоящую из тридцати человек. Эта команда будет экспериментировать с внедрением в обновлённую Anthem идей, которые, как считают разработчики, необходимы ей для полноценной жизни.

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Всё верно — команда небольшая и процесс пока находится на ранних этапах. Дейли сразу поясняет: подготовка перезапуска будет долгой. Насколько долгой, не уточняется, но подобная формулировка явно намекает на то, что в этом году перезапуск можно не ждать. Но есть одна позитивная новость: разработчики планируют регулярно следить за мнениями и пожеланиями сообщества, так что разработка перезапуска не будет покрыта пеленой тайны.