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Подготовка перезапуска Anthem займёт ещё много времени

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В феврале этого года BioWare подтвердила слухи и заявила о том, что трудится над полной переработкой Anthem. По прошествии трёх месяцев руководитель подразделения BioWare Austin и руководитель проекта по перезапуску Anthem Кристиан Дейли решил осведомить нас о ходе работ.

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В настоящее время перезапуск Anthem находится на стадии прототипа — под это дело в BioWare Austin выделили так называемую команду-инкубатор, состоящую из тридцати человек. Эта команда будет экспериментировать с внедрением в обновлённую Anthem идей, которые, как считают разработчики, необходимы ей для полноценной жизни.

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Всё верно — команда небольшая и процесс пока находится на ранних этапах. Дейли сразу поясняет: подготовка перезапуска будет долгой. Насколько долгой, не уточняется, но подобная формулировка явно намекает на то, что в этом году перезапуск можно не ждать. Но есть одна позитивная новость: разработчики планируют регулярно следить за мнениями и пожеланиями сообщества, так что разработка перезапуска не будет покрыта пеленой тайны.

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Bare_Metal
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warmuza
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Говно должно перебродить, прежде, чем выплеснуться на нас снова.
Подготовка перезапуска Anthem займёт ещё много времени
Ry Zen
21:57
Перезапуск какой-то... С таким провалом никакой перезапуск не поможет. Sooki, верните Шепарда, Нормандию и Жнецов!
Подготовка перезапуска Anthem займёт ещё много времени
Каа
21:57
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