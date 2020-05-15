Rainbow Six Siege: тизер оперативников из обновления Operation Steel Wave
Ubisoft продолжает стабильно поддерживать Rainbow Six Siege новым контентом, и усилия компании полностью оправдываются: игра приносит доход, а число сыгравших в неё игроков в минувшем финансовом году превысило 60 миллионов. И вот, настала пора презентовать свежую «операцию». Слухи гласили о том, что новая операция носит название Steel Wave, и сегодня они подтвердились благодаря посвящённому новым оперативникам коротенькому видеоролику-«дразнилке».
реклама
Оперативников зовут Ace и Melusi, и, судя по тексту из новостной заметки на сайте Rainbow Six Siege, слухи о способности замедлять противников и пробивать стены оказались правдой.
реклама
Показ операции Steel Wave назначен на 18 мая — именно тогда нам покажут игровой процесс за новых оперативников и подробно расскажут об их способностях.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила