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Rainbow Six Siege: тизер оперативников из обновления Operation Steel Wave

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Ubisoft продолжает стабильно поддерживать Rainbow Six Siege новым контентом, и усилия компании полностью оправдываются: игра приносит доход, а число сыгравших в неё игроков в минувшем финансовом году превысило 60 миллионов. И вот, настала пора презентовать свежую «операцию». Слухи гласили о том, что новая операция носит название Steel Wave, и сегодня они подтвердились благодаря посвящённому новым оперативникам коротенькому видеоролику-«дразнилке».

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Оперативников зовут Ace и Melusi, и, судя по тексту из новостной заметки на сайте Rainbow Six Siege, слухи о способности замедлять противников и пробивать стены оказались правдой.

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Показ операции Steel Wave назначен на 18 мая — именно тогда нам покажут игровой процесс за новых оперативников и подробно расскажут об их способностях.

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Саша Устецький
20:17
врт и нет уже раздачи а жаль :/
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Me4tatelI&gt;
20:17
странно раньше он графики рисунками делал а тут снова вернулись гарфики и сравнение работает зато описание настроек игр рисунками))
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MriS
20:14
Если 95 Вт в штатном режиме, то в штатном бусте не более 119 ватт должно быть. Авторазгон до 251 ватт, который предлагает материнская плата не обязательно юзать. Для рекордов в бенчмарках еще можно, а...
Процессоры Intel Core 11-го поколения окажутся ещё горячее, чем 10-ядерный Core i9-10900K – Core i9-11900K – 251 TDP и высокие тактовые частоты
Юра Репченко
20:12
Тут только если совсем развод. С контрактным производством есть проблемы. Многие производители например бояться идти к Samsung потому что у тех есть свои отделы по разработке процов для мобилок.
Процессоры Intel Core 11-го поколения окажутся ещё горячее, чем 10-ядерный Core i9-10900K – Core i9-11900K – 251 TDP и высокие тактовые частоты
Anastasiya Avdunicheva
20:11
Те еще кипятильники, будут как во времена пентиума 4.
Процессоры Intel Core 11-го поколения окажутся ещё горячее, чем 10-ядерный Core i9-10900K – Core i9-11900K – 251 TDP и высокие тактовые частоты
Катерина Стец
20:11
конь - это особенная механика? ого
Sony показала амбициозную Ghost of Tsushima во всех подробностях
Me4tatelI&gt;
20:10
а для чего там под годом стоит стрелочка вниз как шкала?)) так zen3 это сокет тот же поэтому смена материнской платы вызывает вопросы почему
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
Синебенчь
20:10
8c/6c 95W 251/173W 56sec 8c/6c/4c 80W 251/191/146W 28sec 8c/6c/4c 65W 251/177/128W 28sec
Процессоры Intel Core 11-го поколения окажутся ещё горячее, чем 10-ядерный Core i9-10900K – Core i9-11900K – 251 TDP и высокие тактовые частоты
Илья Белов
20:09
Я тоже самое могу сказать о тебе, так как, во-первых, тебе показали сюжет? Тебе показали сайд-квесты? Тебе показали ВЕСЬ мир? Нет. Судить игру только по геймплею нельзя, и поэтому ты какая-то странная...
Sony показала амбициозную Ghost of Tsushima во всех подробностях
Синебенчь
20:09
Источник Sharkbay.
Процессоры Intel Core 11-го поколения окажутся ещё горячее, чем 10-ядерный Core i9-10900K – Core i9-11900K – 251 TDP и высокие тактовые частоты
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