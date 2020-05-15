Ubisoft продолжает стабильно поддерживать Rainbow Six Siege новым контентом, и усилия компании полностью оправдываются: игра приносит доход, а число сыгравших в неё игроков в минувшем финансовом году превысило 60 миллионов. И вот, настала пора презентовать свежую «операцию». Слухи гласили о том, что новая операция носит название Steel Wave, и сегодня они подтвердились благодаря посвящённому новым оперативникам коротенькому видеоролику-«дразнилке».

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Оперативников зовут Ace и Melusi, и, судя по тексту из новостной заметки на сайте Rainbow Six Siege, слухи о способности замедлять противников и пробивать стены оказались правдой.

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Показ операции Steel Wave назначен на 18 мая — именно тогда нам покажут игровой процесс за новых оперативников и подробно расскажут об их способностях.