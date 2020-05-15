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Энтузиасты сравнили внешний вид оригинала и ремейка Mafia

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На этой неделе издательство 2K Games вместе со студией Hangar 13 анонсировали сборник Mafia Trilogy, в состав которого войдут ремейк Mafia, ремастер Mafia II и полная версия Mafia III. Закономерно наибольший интерес вызвал именно ремейк культовой первой части, и по такому поводу энтузиасты, вооружившись предоставленными в магазине Microsoft скриншотами, принялись сравнивать графику ремейка и оригинала. Исключительно из любопытства, ведь и так понятно, что разница в уровнях графического исполнения в играх, между релизами которых прошло 18 лет, будет поистине циклопических масштабов.

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Стоит напомнить, что, согласно информации со странички Mafia Definitive Edition в Microsoft Store, в обновлённой игре помимо современной графики, где некоторые даже разглядели трассировку лучей, появятся расширенный сюжет, новые геймплейные механики и другие полезные и нужные вещи. Релиз планируется на 28 августа.

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Официально всё должны подтвердить (ну, или опровергнуть) 19 мая в 19:00 по московскому времени.

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