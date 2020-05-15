Тираж Nioh 2 достиг миллиона копий
Самурайский боевик Nioh 2 поступил в продажу на PlayStation 4 ровно два месяца назад — 13 марта — и по состоянию на сегодняшний день его тираж превысил один миллион копий. По меркам современной игровой промышленности это немного, особенно, учитывая двухмесячный срок, фактор самоизоляции и так далее, однако необходимо отметить, что франшиза Nioh в целом не очень популярная: первой игре серии, например, для достижения результата в три миллиона проданных копий потребовалось три года.
реклама
В качестве жеста признательности разработчики подарят всем игрокам специальный «рогатый» набор брони (изображение ниже). Броня входит в состав обновления 1.09, включающее в свой состав фоторежим, а также различные исправления ошибок.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила