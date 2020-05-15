Самурайский боевик Nioh 2 поступил в продажу на PlayStation 4 ровно два месяца назад — 13 марта — и по состоянию на сегодняшний день его тираж превысил один миллион копий. По меркам современной игровой промышленности это немного, особенно, учитывая двухмесячный срок, фактор самоизоляции и так далее, однако необходимо отметить, что франшиза Nioh в целом не очень популярная: первой игре серии, например, для достижения результата в три миллиона проданных копий потребовалось три года.

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В качестве жеста признательности разработчики подарят всем игрокам специальный «рогатый» набор брони (изображение ниже). Броня входит в состав обновления 1.09, включающее в свой состав фоторежим, а также различные исправления ошибок.

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