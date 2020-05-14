Анонсированная в октябре прошлого года глобальная средневековая стратегия Crusader Kings III была заявлена как релиз на конец 2020 года. Сегодня разработчики максимально уточнили данную информацию — игра выйдет 1 сентября — и опубликовали свежий трейлер вместе с небольшим отрывком игрового процесса. Впрочем, в Сети уже стали появляться предварительные обзоры игры, поэтому при желании взглянуть на геймплей не составит никакого труда.

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Кроме того, в Steam на Crusader Kings III уже начали принимать предварительные заказы: базовое издание игры обойдётся в 930 рублей, а «королевское», в состав которого входит сезонный пропуск вместе с бонусом, оценивается разработчиками в 1289 рублей.

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Напомним, что лейтмотивом Crusader Kings III станут вопросы престолонаследия и построения правящей династии.