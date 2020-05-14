Bethesda поделилась планом поддержки Fallout 76 и сделала игру бесплатной на целую неделю
Быть может, Fallout 76 понравилась далеко не всем, но Bethesda Game Studios регулярно делает шаги в сторону исправления ситуации. Недавно на свет появилось долгожданное обновление Wastelanders, добавившее в игру NPC и новую сюжетную линию с кучей различного оружия и «шмота», теперь разработчики рассказали, что Fallout 76 ждёт дальше.
реклама
Поддержку игры в этом году Bethesda разделила на три сезона — лето, осень и зиму. С каждым сезоном в Fallout 76 будут появляться новые задания, за выполнение которых игроки будут получать косметические награды и N-ную сумму внутриигровой премиальной валюты.
рекламаЛетом в Fallout 76 появятся новые легендарные способности, функция публичных команд, благодаря которой найти команду станет проще, событие с легендарным боссом «Колоссальная проблема», а также вернутся события «Мясная лавка» и «Фастнахт».
рекламаОсенью разработчики скорректируют баланс системы боя и наград, чтобы она подстраивалась под игроков вне зависимости от их уровней. Таким образом исследовать Аппалачию вместе с друзьями станет проще и удобнее. Также осенью стартует новая сюжетная линия «Стальной рассвет», появятся событие «Бомбардировка» и система ежедневных заданий. Зимой же в игру вернётся Братство Стали вместе с продолжением «Стального рассвета», появятся функции смешивания способностей, задания типа экспедиция, вернётся рождественско-новогоднее событие.
Наконец, сегодня, уже буквально через час, Fallout 76 на целую неделю станет бесплатной для всех желающих.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила