Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Bethesda поделилась планом поддержки Fallout 76 и сделала игру бесплатной на целую неделю

+
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Рухнула цена на 6 ядерник i5 9500 перед выходом 10хх
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок

Быть может, Fallout 76 понравилась далеко не всем, но Bethesda Game Studios регулярно делает шаги в сторону исправления ситуации. Недавно на свет появилось долгожданное обновление Wastelanders, добавившее в игру NPC и новую сюжетную линию с кучей различного оружия и «шмота», теперь разработчики рассказали, что Fallout 76 ждёт дальше.

реклама

Поддержку игры в этом году Bethesda разделила на три сезона — лето, осень и зиму. С каждым сезоном в Fallout 76 будут появляться новые задания, за выполнение которых игроки будут получать косметические награды и N-ную сумму внутриигровой премиальной валюты.

реклама

Летом в Fallout 76 появятся новые легендарные способности, функция публичных команд, благодаря которой найти команду станет проще, событие с легендарным боссом «Колоссальная проблема», а также вернутся события «Мясная лавка» и «Фастнахт».

реклама

Осенью разработчики скорректируют баланс системы боя и наград, чтобы она подстраивалась под игроков вне зависимости от их уровней. Таким образом исследовать Аппалачию вместе с друзьями станет проще и удобнее. Также осенью стартует новая сюжетная линия «Стальной рассвет», появятся событие «Бомбардировка» и система ежедневных заданий. Зимой же в игру вернётся Братство Стали вместе с продолжением «Стального рассвета», появятся функции смешивания способностей, задания типа экспедиция, вернётся рождественско-новогоднее событие.

Наконец, сегодня, уже буквально через час, Fallout 76 на целую неделю станет бесплатной для всех желающих.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks bethesda game studios fallout 76
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Bethesda поделилась планом поддержки Fallout 76 и сделала игру бесплатной на целую неделю
+
Первая демонстрация Small World of Warcraft — настольной игры в знаменитой вселенной
+
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Grand Theft Auto V
71
Королевская битва Darwin Project закрывается спустя полгода после выхода из раннего доступа
+
Valorant набрала в апреле аж 334 миллиона часов просмотров трансляций в Twitch, но это не имеет значения
4
Градостроительный симулятор Surviving the Aftermath доберётся до Steam в конце октября
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 203
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 103
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
133
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
74
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
47
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
24
Феном, пингвин и оверклокинг (часть 2)
36
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
16
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Обзор игры Streets of Rage 4
12

Сейчас обсуждают

E1nher1
19:00
Гейб нас не бросит! Итак коесочку бесплатной сделал на радость детишкам Хахаха
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
Batareykin
19:00
http://media.cackle.me/0/99/3bf8b15f3f99ab0643bb363fa1864990.jpg
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
corsi
18:58
Ну вот, теперь все стало ясно. Правда, в первых Теслах будет "всего лишь" 6912 ядер, и памяти 40 Гб, но со временем скорее всего и чип без отключенных блоков появится.
Опубликованы официальные характеристики самого большого 7-нм GPU в мире NVIDIA GA100 - 8192 графических ядра, 48 ГБ HBM2 памяти и теоретическая производительность в 156 TFLOP
Saint_Diver
18:57
скорее губозакаточную машинку по $9,99
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
E1nher1
18:56
А там еще в Steam Алан Вейк за 36 рублей. Прошел в свое время, проходняк.
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
~kosyan
18:53
Тут нужны 8х16 линий PCI-E, у хеонов не хватило
NVIDIA отказалась от использования процессоров Intel Xeon в пользу гораздо более быстрых AMD EPYC Rome в новом суперкомпьютере за 200 тысяч долларов
Ерлан Акпаев
18:53
в гос учреждениях полно компов с 1 или 2 гигами озу, поставил сборку от флибустьера 33 страницы обсуждения, работает нормально https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5781901. Так что такие компы ...
Microsoft отказалась от 32-битной версии Windows 10 – сотни миллионов пользователей не получат новых глобальных обновлений
E1nher1
18:52
Надеюсь, что сервера ЖТА онлайн будут в отдельном егсном "загоне". Чтобы местное комьюнити не мешало Стим-элите.
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
Сергей Скайокер
18:51
ну всё приехали теперь интелобои будут на интеловских. встройках сидеть в дань протеста
NVIDIA отказалась от использования процессоров Intel Xeon в пользу гораздо более быстрых AMD EPYC Rome в новом суперкомпьютере за 200 тысяч долларов
Farid Kovalenko
18:50
А чё 15 рублей? Я за 0 забрал.
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача GTA 5, которая продлится всю неделю - ждем ответ Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем