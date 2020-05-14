Быть может, Fallout 76 понравилась далеко не всем, но Bethesda Game Studios регулярно делает шаги в сторону исправления ситуации. Недавно на свет появилось долгожданное обновление Wastelanders, добавившее в игру NPC и новую сюжетную линию с кучей различного оружия и «шмота», теперь разработчики рассказали, что Fallout 76 ждёт дальше.

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Поддержку игры в этом году Bethesda разделила на три сезона — лето, осень и зиму. С каждым сезоном в Fallout 76 будут появляться новые задания, за выполнение которых игроки будут получать косметические награды и N-ную сумму внутриигровой премиальной валюты.

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Летом в Fallout 76 появятся новые легендарные способности, функция публичных команд, благодаря которой найти команду станет проще, событие с легендарным боссом «Колоссальная проблема», а также вернутся события «Мясная лавка» и «Фастнахт».

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Осенью разработчики скорректируют баланс системы боя и наград, чтобы она подстраивалась под игроков вне зависимости от их уровней. Таким образом исследовать Аппалачию вместе с друзьями станет проще и удобнее. Также осенью стартует новая сюжетная линия «Стальной рассвет», появятся событие «Бомбардировка» и система ежедневных заданий. Зимой же в игру вернётся Братство Стали вместе с продолжением «Стального рассвета», появятся функции смешивания способностей, задания типа экспедиция, вернётся рождественско-новогоднее событие.

Наконец, сегодня, уже буквально через час, Fallout 76 до конца недели (до 18 мая) станет бесплатной для всех желающих.