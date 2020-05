Day of Wonder выпустила видео с первой полноценной демонстрацией Small World of Warcraft. Это настольная игра в знаменитой вселенной. Важно понимать, что мы имеем дело не с аносном — он состоялся ещё на прошлогодней BlizzCon.

реклама

Если коротко, это настольная игра привычного формата Small World, но только с героями и персонажа World of Warcraft. Покупатели набора с «настолкой» получат во владение 6 двусторонних игровых досок, 110 монет, 7 легендарных мест, 20 жетонов и 16 рас.

реклама

Играть в Small World of Warcraft смогут 2-5 человек старше 10 лет. Выход в продажу намечен на лето 2020 года.