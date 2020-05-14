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Королевская битва Darwin Project закрывается спустя полгода после выхода из раннего доступа

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У беспринципных скептиков появился новый повод позлорадствовать. Королевская битва Darwin Project от студии Scavengers закрывается. Казалось бы — закрывается и ладно, мало ли таких проектов «не взлетает», огорчая своих немногочисленных поклонников. Но всегда есть нюансы и обидные совпадения. Сам проект появился в раннем доступе Steam в начале 2018 года. Сначала игрокам предлагалось покупать Darwin Project, вскоре от этой идеи разработчики отказались. Её сделали бесплатной с возможностью прикупить особый «Набор основателя». То есть, при особом желании деньги потратить можно было.

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Из раннего доступа Darwin Project успели вывести, это случилось в начале нынешнего года. Платным проект не стал, но потратиться на особые наборы можно. Понять, почему игра «не взлетела», не так сложно. На рынке хватает маститых проектов от больших студий, а вот аудиторию так множить не получается. Разработчики изо всех сил старались что-то сделать со снижающейся базой игроков, выпускали новый контент, вели диалог с сообществом — всё без толку.

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Серверы Darwin Project будут доступны и открыты до конца года. Кстати. пользовательский рейтинг игры в Steam был не самый маленький — 81% на основании более 16 тысяч отзывов. В апреле вышло даже последнее контентное обновление. А вот сами разработчики из Scavengers уже принялись работать над новым проектом.

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