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Градостроительный симулятор Surviving the Aftermath доберётся до Steam в конце октября

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Постапокалиптический градостроительный симулятор Surviving the Aftermath в октябре прошлого года вышел в Epic Games Store по программе раннего доступа. Уже тогда стало ясно, что эксклюзивность для магазина Epic Games временная, и что через год проект доберётся до Steam. Сегодня разработчики из Iceflake Studios дополнительно подтвердили данную информацию и огласили точную дату выхода их проекта в Steam — 22 октября.

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До Steam доберётся также ранняя версия Surviving the Aftermath; полноценный же релиз должен состояться в начале следующего года.

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Напомним, что действие Surviving the Aftermath разворачивается на пережившей конец света Земле, и нам в роли предводителя кучки выживших предстоит отстраивать цивилизацию заново. Не с нуля, конечно, ибо накопленные тысячелетиями знания и технологии остались, но близко к нулю.

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