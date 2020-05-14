Градостроительный симулятор Surviving the Aftermath доберётся до Steam в конце октября
Постапокалиптический градостроительный симулятор Surviving the Aftermath в октябре прошлого года вышел в Epic Games Store по программе раннего доступа. Уже тогда стало ясно, что эксклюзивность для магазина Epic Games временная, и что через год проект доберётся до Steam. Сегодня разработчики из Iceflake Studios дополнительно подтвердили данную информацию и огласили точную дату выхода их проекта в Steam — 22 октября.
реклама
До Steam доберётся также ранняя версия Surviving the Aftermath; полноценный же релиз должен состояться в начале следующего года.
рекламаНапомним, что действие Surviving the Aftermath разворачивается на пережившей конец света Земле, и нам в роли предводителя кучки выживших предстоит отстраивать цивилизацию заново. Не с нуля, конечно, ибо накопленные тысячелетиями знания и технологии остались, но близко к нулю.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила