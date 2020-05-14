Вчера вечером после томительных тизеров 2K Games наконец-то анонсировала Mafia Trilogy — сборник, в состав которого войдёт ремейк Mafia, ремастер Mafia II и, судя по всему, полная версия Mafia III. Наиболее интересным пунктом, естественно, стал ремейк культовой первой части, многими считающейся лучшей игрой серии, однако сегодня стало известно, что, возможно, мы рано радуемся.

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Дело в том, что сценарист и геймдиректор первой Mafia Даниэль Вавра, которого вчера закономерно начали бомбардировать вопросами о ремейке, никакого участия в его создании не принимает. Более того, по словам Вавра, многого от ремейка он не ждёт, никто ему о нём ничего не сказал, никто не заплатил, и сам он о нём ничего не знает. Итого, уровень вовлечения Вавра в ремейк Mafia — ноль процентов, он лишь написал сценарий оригинала и руководил его разработкой.

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Стоит напомнить, что сейчас Даниэль Вавра трудится в основанной им студии Warhorse, выпустившей весьма достойную ролевую игру Kingdom Come Deliverance, так что времени и возможности поработать над ремейком Mafia у него попросту не было.

Полноценный показ всех составных частей Mafia Trilogy издательство 2K Games намеревается устроить вечером 19 мая. Но поскольку всё самое главное, включая скриншоты, трейлеры и даты выхода уже благополучно «утекло» в Сеть, неясно, зачем так долго ждать и что вообще показывать.