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Анонсирован сборник Mafia Trilogy

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2K Games весьма долго дразнила игровое сообщество намёками на что-то новенькое во франшизе Mafia, и вот сегодня секрет наконец-то раскрыт: компания готовит сборник под названием Mafia Trilogy. Коротенький видеоролик-тизер прилагается.

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Более подробной и существенной информацией авторы поделятся на следующей неделе: 19 мая в 19:00 по московскому времени. Пока что известно лишь, что сборник посетит PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One. Вероятно, любимая многими первая Mafia ради такого дела претерпела основательный ремастер, но пока что это лишь догадки.

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2k games mafia trilogy
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