Авторы стратегии про вампиров Immortal Realms: Vampire Wars назвали дату релиза проекта
Разработчики из шведской студии Palindrome Interactive корпят в данный момент над стратегией про вампиров Immortal Realms: Vampire Wars. Издателем проекта выступает Kalypso Media. Две команды, наконец-то, определились с датой релиза, это 28 августа. Платформы мы тоже знаем: PC, Xbox One и PlayStation 4.
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Авторы Immortal Realms: Vampire Wars посчитали нужным выпустить серию дневников разработки, первый из которых мы заботливо разместили здесь. Данная игра представляет собой стратегию с глобальным режимом, похожим на оный из Total War. В центре сюжета Immortal Realms находятся три противоборствующие фракции. Режима игры здесь тоже три: сюжетный, песочница и боевой.
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Ещё в Immortal Realms: Vampire Wars будут карты, авторы игры посчитали уместным добавлять данную механику в стратегию. В общем, переходим в Steam, смотрим скриншоты, читаем и принимаем решение — стоит ли оформлять предзаказ. Если вы решитесь на такое, то гарантированно получите доступ к закрытому бета-тесту.
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