Новичков в Call of Duty Warzone на PC обяжут проходить двухфакторную аутентификацию
Как и в любом шутере, в Call of Duty Warzone довольно быстро начали появляться читеры, отравляющие игровой процесс честным пользователям. Читеров в игре на PC развелось столько, что обладатели консолей даже начали принудительно отключать функцию кроссплея, лишь бы не попадаться с PC-игроками и обезопаситься от читеров.
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Ситуация ещё усугубляется тем, что Warzone распространяется по условно-бесплатной модели, из-за чего нечистым на руку игрокам не так страшно потерять учётную запись: вместо неё будет попросту создана новая. Но теперь этому настанет конец; по крайней мере, по задумке разработчиков. Отныне новым игрокам в Call of Duty Warzone на PC придётся проходить двухфакторную аутентификацию через SMS.
рекламаПо мнению разработчиков из Infinity Ward, дополнительные защитные меры помогут уменьшить количество желающих мухлевать в Warzone.
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