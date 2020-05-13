Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Square Enix решила отказаться от крупной презентации и будет анонсировать игры постепенно

+
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня

Компания Square Enix также поделилась отчётом за прошедший финансовый год, из которого можно выудить не только сухую и интересную только инвесторам и акционерам информацию о прибыли компании, но и вполне полезные сведения, например, о решении отказаться в этом году от проведения крупной презентации и пресс-конференции. Вместо этого анонсировать новые игры и рассказывать об уже представленных проектах компания будет постепенно в течение года.

реклама

Решение принималось, естественно, в свете не утихающей коронавирусной пандемии: устраивать презентации в таких условиях сложно и очень рискованно. Какие новые игры будет показывать Square Enix, впрочем, пока неясно: даже слухов и утечек на эту тему ещё не было.

реклама

Что касается финансовых успехов Square Enix, то в минувшем финансовом году издательство зафиксировало пусть небольшое, но всё же падение продаж — с 2,5 млрд долларов до 2,4 млрд долларов. Операционная прибыль компании при этом выросла с 229,8 млн долларов до 305,5 млн долларов. Падение продаж объясняется отсутствием крупных и успешных релизов в 2019/2020 финансовом году.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

square enix
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Робокоп, Шива и Фудзин устраивают разборки в геймплейном трейлере Mortal Kombat 11 Aftermath
+
По слухам, загадочным подарком в Epic Games Store на этой неделе станет Grand Theft Auto V
4
Новичков в Call of Duty Warzone на PC обяжут проходить двухфакторную аутентификацию
+
Square Enix решила отказаться от крупной презентации и будет анонсировать игры постепенно
+
Творческий руководитель Assassin’s Creed Valhalla показал скриншот поселения главного героя
22
Общий тираж космической стратегии Stellaris превысил отметку в 3 миллиона копий
+
В Сети появились изображения ранней версии Diablo III
5
Riot Games заблокировала в «бете» Valorant без малого 9 тысяч читеров
14
Продажи игр серии Resident Evil приблизились к 100 миллионам
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 200
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 93
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
186
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
144
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
93
Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
48
Используем Windows Firewall правильно и с пользой
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
33
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Феном, пингвин и оверклокинг (часть 2)
15
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
15
Обзор игры Streets of Rage 4
6

Сейчас обсуждают

andruhsss
16:39
Уже был кингдом ком, игра ааа класса и ее не скрывали, тут явно будет что то чего хотят многие, особенно учитывая что сейчас игры раздают временно только тем кто прошел 2х факторную авторизацию. Вариа...
По слухам, загадочным подарком в Epic Games Store на этой неделе станет Grand Theft Auto V
MriS
16:38
На на презентации Turing сразу Ti была.
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
Гржегорж Брженшчишчикевич
16:36
Не,ну так то критично уже не надо,нормальный в принципе экран для того убить время/поработать где в поездке/ожидании,17 дюймов с собой особо не потаскаешь
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
Farid Kovalenko
16:31
Та врятли хевирейн. Но чтото годное точно.
По слухам, загадочным подарком в Epic Games Store на этой неделе станет Grand Theft Auto V
Tyconcat
16:31
на ньюегге появились https://www.newegg.com/promotions/intel/20-0886/index.html?utm_medium=Email&utm_source=LB051320&cm_mmc=EMC-LB051320-_-EMC-051320-Index-_-E0A-_-Intel&email64=am9obl9jaGVzQG1haWwucn...
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
sgs
16:31
Новости из параллельной вселенной. История про то, как читеры сидели в каком-то Twitch потом их случайном порядке пригласили на бетатест шутера Valorant в котором из забанила модная система Vanguard ...
Riot Games заблокировала в «бете» Valorant без малого 9 тысяч читеров
E1nher1
16:30
Ну так я хот и не сделал такого же расчета задержки, но смысл как раз-таки и был в том, что фпс больше, так как оптимальней соотношение таймингов и частоты
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
lokki
16:30
Я общался с немного DC, когда он тут недолго заведывал - всё просто, владельцы считали джордана тратой денег, нужны просмотры просмотры просмотры, а не качество, имя и прочее. Поэтому они ушли все кто...
Мнение: текстовые обзоры «железа» имеют много плюсов перед видеообзорами
Сергей Скайокер
16:29
и н т е л о б о й э т о д и а г н о з
Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
E1nher1
16:29
Да нет, молодцы вообще-то прохайтек.
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем