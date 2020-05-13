Компания Square Enix также поделилась отчётом за прошедший финансовый год, из которого можно выудить не только сухую и интересную только инвесторам и акционерам информацию о прибыли компании, но и вполне полезные сведения, например, о решении отказаться в этом году от проведения крупной презентации и пресс-конференции. Вместо этого анонсировать новые игры и рассказывать об уже представленных проектах компания будет постепенно в течение года.

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Решение принималось, естественно, в свете не утихающей коронавирусной пандемии: устраивать презентации в таких условиях сложно и очень рискованно. Какие новые игры будет показывать Square Enix, впрочем, пока неясно: даже слухов и утечек на эту тему ещё не было.

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Что касается финансовых успехов Square Enix, то в минувшем финансовом году издательство зафиксировало пусть небольшое, но всё же падение продаж — с 2,5 млрд долларов до 2,4 млрд долларов. Операционная прибыль компании при этом выросла с 229,8 млн долларов до 305,5 млн долларов. Падение продаж объясняется отсутствием крупных и успешных релизов в 2019/2020 финансовом году.