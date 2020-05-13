Вокруг античитерской системы Vanguard для сетевого шутера Valorant с самого начала его бета-тестирования возникли скандалы: то игрокам не нравилось, что античит встраивается в систему и запускается вместе с Windows, то поползли слухи о его чрезмерной нагрузке на систему, вызывающей перегрев компонентов. В общем, по истерической реакции игроков напрашивается вывод о том, что Vanguard — это мрак. Но со слов разработчиков выясняется, что система уже хорошо себя показала в деле отслеживания и наказания нечистых на руку пользователей.

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Как в своём Twitter пояснил один из создателей Vanguard Филип Коскинас, система выявила и заблокировала в Valorant 8 873 читеров. Когда игроки начали спрашивать Коскинаса, как именно осуществляется блокировка читеров, инженер предпочёл отшучиваться. Впрочем, оно и понятно: раскрыть секреты работы античита — всё равно что развязать руки производителям читов. Кроме того, Коскинас достаточно уверен в работе Vanguard, чтобы заявить, что случайных блокировок в этих 8 873 нет: все без исключения наказанные так или иначе использовали читы.

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Хотя «в вакууме» 8 873 блокировки читеров может выглядеть впечатляюще, официальной статистикой количества участников бета-тестирования Valorant мы не располагаем. Известно, что доступ в «бету» случайным образом выпадает, если вы просматриваете на Twitch прямые трансляции по игре.