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Продажи игр серии Resident Evil приблизились к 100 миллионам

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Несмотря на то, что компания Capcom опубликовала свой финансовый отчёт ещё в минувшую пятницу, его отголоски продолжают доноситься. Так, стали известны подробности продаж ключевых франшиз компании; статистика весьма закономерна, поскольку со временем изменяются не столько позиции, сколько цифры.

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По статистике, самой продаваемой франшизой Capcom остаётся Resident Evil: общие продажи игр данной серии приближаются к 100 миллионам и на данный момент составляют 98 миллионов экземпляров, из которых 6,5 миллионов приходятся на прошлогодний ремейк Resident Evil 2, а 2,5 миллиона — на ремейк Resident Evil 3.

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Следом за Resident Evil идёт серия Monster Hunter с 63 миллионами копий, 15,5 млн из которых приходятся на Monster Hunter World и 5 млн — на дополнение Iceborne.

Затем идут франшизы Street Fighter с 44 млн проданных копий, Mega Man с 36 млн, Devil May Cry с 22 млн и Dead Rising с 13 млн. Подобный успех позволяет Capcom строить грандиозные планы на наступивший финансовый год: например, компания надеется реализовать ещё 28 миллионов копий игр своих франшиз, а также выпустить несколько крупных проектов. По слухам, в их число входят ремейк Resident Evil 4 и новая Resident Evil 8.

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