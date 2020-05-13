Состоялся релиз Halo 2: Anniversary — ремейка шутера, оригинальная версия которого вышла в 2004 году. Проект уже можно купить в Steam, там он входит в сборник Halo: The Master Chief Collection. В Microsoft Store игру тоже можно получить — как отдельно, так и в составе Xbox Game Pass.

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Напомним, сам сборник Halo: The Master Chief Collection вышел в Steam ещё в декабре, тогда же появилась Halo Reach. Поклонникам игрового сериала осталось дождаться Halo 3, Halo 3: ODST и Halo 4. Что касается Halo: Combat Evolved Anniversary, то она появилась в сборнике 3 марта нынешнего года.

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Halo 2: Anniversary порадует фанатов оригинального проекта оптимизацией под современные игровые системы, наличием поддержки разрешения 4K и ультрашироких разрешений, продвинутыми настройками мыши и клавиатуры.

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Сетевой режим ремейка представлен 7 ремастер-версиями карт и 25 картами из оригинальной Halo 2. Система прогрессии в мультиплеере тоже полностью обновлена.