Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Геймплейный трейлер F1 2020 наглядно показал, что графика в серии не меняется годами

1
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня

Анонс гоночного симулятора F1 2020 состоялся приблизительно месяц назад. Ролик с непосредственным игровым процессом Codemasters опубликовала сейчас, в нём представлен режим Formula 2. Он будет составной частью карьерной кампании игры. Симулятор F1 2020 поможет ознакомиться с полным раскладом сил в реальной F2 2019. Обновление индекса случится обязательно, но чуть позже в рамках игры. Тот, кто захочет создать полностью собственную историю, будет вознаграждён. Режим My Team позволит игроку создать собственную команду с нуля.

реклама

В техническим плане игровой «Формуле» нужен масштабный апгрейд. Весь «визуал» безнадёжно устарел, в происходящее на экране просто не веришь. Конечно, F1 2020 — это про карьеру, аутентичность и прочее, но Codemasters пора задуматься. Та же самая история, к слову, приключилась и с DiRT 5 — анонсирующий трейлер был неплохой, но такую картинку мы имеем честь лицезреть уже несколько лет.

реклама

F1 2020 поступит в продажу 20 июля на PC, Xbox One и PlayStation 4. Будет даже версия для Google Stadia.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

codemasters f1 2020
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Геймплейный трейлер F1 2020 наглядно показал, что графика в серии не меняется годами
1
Sony покажет свежий геймплей эксклюзивного экшена Ghost of Tsushima уже в четверг
1
Официально анонсирован ремейк Tony Hawk’s Pro Skater 1 и 2, на PC сборник выйдет только в Epic Games Store
3
Larian Studios готовится раскрыть новую информацию о Baldur’s Gate III и серии Divinity
2
В базе данных Steam обнаружено упоминание Beyond Two Souls
2
В Predator Hunting Grounds появится герой Арнольда Шварценеггера из фильма «Хищник»
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 200
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
6 мая 2020 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
145
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
128
Обзор и тест PowerColor Red Dragon AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ
18
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
50
Используем Windows Firewall правильно и с пользой
8
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8

Сейчас обсуждают

Иванов Иван
02:49
и толку от нее если она 150к будет стоить? это уж совсем для богачей
Характеристики видеокарты следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Amper выглядят неубедительно – 40% прирост быстродействия по сравнению с RTX 2080 Ti
Kasyan
02:33
"Тесты кривые" https://www.youtube.com/watch?v=TN9oRuwFxfk
NVIDIA GTX 1650 Super против AMD RX 5500 XT в 10 играх от hardwaretimes
Kasyan
02:31
Аж на целых 6 евро! http://media.cackle.me/a/e3/225fab2c348b99b5e528e73c24912e3a.png http://media.cackle.me/a/70/5e9047e42edfbeb591a6af08e530570a.png Чукча не читатель! RX 5500 XT с 4GB умудрился спут...
NVIDIA GTX 1650 Super против AMD RX 5500 XT в 10 играх от hardwaretimes
E1nher1
02:24
Вытащи память, контакты ее обезжирь и вставь обратно. Но при разгоне хватает и просто контакты замкнуть после извлечения батарейки
Как разогнать оперативную память DDR4 и не спалить ее - разгон Micron E-die на Ryzen (Zen+) - баланс между температурой, напряжением, частотой и таймингами
sg999570
02:21
Бедный Зелотушко думал что выпустят серию RTX 3xxx в два раза быстрее сопоставимых видеокарт 2ххх серии и ещё и по такой же цене, но будет всё как обычно, прибавка в 35% общей производительности и ско...
Характеристики видеокарты следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Amper выглядят неубедительно – 40% прирост быстродействия по сравнению с RTX 2080 Ti
Alex Pavlov
02:21
Так, конфигурация 6/128 ГБ оценивается в 269 долларов, а за дополнительные 64 ГБ встроенной памяти нужно доплатить ещё 30 долларов.. Уже 64Гб круче чем 128?
Xiaomi Redmi Note 9 Pro потерял в цене 40 долларов
Vlad Pupkin
02:19
А еще погониться как и все интел все потоки до 4200 мгц по шине веселый камень будет
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
32Влад32
02:18
Много лет назад выход хорошей игры был сродни созданию хорошего фильма. А сейчас пошли сериалы. Главное, чтобы к нужному сроку вышла очередная серия.
Геймплейный трейлер F1 2020 наглядно показал, что графика в серии не меняется годами
Бартоломью
02:17
что бы получить сейчас 60фпс в 4к везде нужен видик на 80% быстрее 2080ti забудьте о 60фпс в 4к на рс пока этого не будет на приставках
Характеристики видеокарты следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Amper выглядят неубедительно – 40% прирост быстродействия по сравнению с RTX 2080 Ti
Иван Погорелов
02:12
О, защитнег возбудился. Но ты ошибся, я может и куплю если прирост будет адекватный, а ты и дальше истери в комментариях.
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем