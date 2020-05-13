Геймплейный трейлер F1 2020 наглядно показал, что графика в серии не меняется годами
Анонс гоночного симулятора F1 2020 состоялся приблизительно месяц назад. Ролик с непосредственным игровым процессом Codemasters опубликовала сейчас, в нём представлен режим Formula 2. Он будет составной частью карьерной кампании игры. Симулятор F1 2020 поможет ознакомиться с полным раскладом сил в реальной F2 2019. Обновление индекса случится обязательно, но чуть позже в рамках игры. Тот, кто захочет создать полностью собственную историю, будет вознаграждён. Режим My Team позволит игроку создать собственную команду с нуля.
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В техническим плане игровой «Формуле» нужен масштабный апгрейд. Весь «визуал» безнадёжно устарел, в происходящее на экране просто не веришь. Конечно, F1 2020 — это про карьеру, аутентичность и прочее, но Codemasters пора задуматься. Та же самая история, к слову, приключилась и с DiRT 5 — анонсирующий трейлер был неплохой, но такую картинку мы имеем честь лицезреть уже несколько лет.
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F1 2020 поступит в продажу 20 июля на PC, Xbox One и PlayStation 4. Будет даже версия для Google Stadia.
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