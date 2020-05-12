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Sony покажет свежий геймплей эксклюзивного экшена Ghost of Tsushima уже в четверг

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У компании Sony готовится очередной эпизод State of Play, намеченный на 14 мая в 23:00 по московскому времени. Стрим будет полностью посвящён Ghost of Tsushima, эксклюзивному проекту для консоли PlayStation 4. Нам, наконец-то, покажут новый большой кусок геймплея — аж на 18 минут. Разработчики из Sucker Punch собираются рассказать о своём интригующем проекте много нового. Они наглядно продемонстрируют самые важные геймплейные особенности: боевую систему, принципы построения здешнего открытого мира, сюжетные элементы.

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Напомним, действие Ghost of Tsushima происходит во времена первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и полностью разорён Монгольской империей. Главный герой игры — отчаянно-бесстрашный самурай по имени Дзин. Он собирается чуть ли не в одиночку дать отпор варварам, используя самурайские методы ведения боя.

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Выход Ghost of Tsushima должен произойти 17 июля только на PlayStation 4. У нас проект выйдет полностью на русском языке. И здесь есть небольшой, но очень занятный момент. Российское представительство Sony спустя много лет признало, что традиционная круглая плашка «Полностью на русском языке» на коробке с диском смотрится в 2020-м году аляповато и безвкусно.

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Самое время научиться доносить подобную информацию как-то изящнее. Именно поэтому от легендарного кружка с эффектом выпуклости в случае с обложкой Ghost of Tsushima было решено отказаться. Ушла эпоха.

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