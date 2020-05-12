Несмотря на то, что асимметричный боевик Predator Hunting Grounds провалился и получил очень низкие пользовательские оценки, разработчики из студии IllFonic выполнят свои обязательства и снабдит игру дополнительным контентом. Первый дополнительный контент появится в Predator Hunting Grounds уже 26 мая, и разработчики решили сразу выстрелить из тяжёлой артиллерии.

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В состав первого DLC для игры войдёт Алан «Датч» Шеффер — тот самый герой Арнольда Шварценеггера из оригинального боевика «Хищник», вышедшего на экраны в 1987 году. Внешность и голос персонажу подарит сам Арни. Одновременно с DLC игра получит и обновление, в состав которого войдут аудиозаписи, на которых Датч голосом Шварценеггера будет рассказывать о том, что с ним произошло после событий «Хищника».

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Судя по плану развития Predator Hunting Grounds, авторы планируют активно поддерживать игру как минимум до августа текущего года, после чего на изображении указана многозначительная стрелочка.