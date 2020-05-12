Компания Paradox решила с размахом отметить четвёртый день рождения своей глобальной космической стратегии Stellaris и объявила о начале акции бесплатного доступа к своему творению. Опробовать игру можно будет с сегодняшнего дня и вплоть до конца недели.

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Вместе с тем на Stellaris и все вышедшие для неё аддоны-расширения и небольшие DLC распространяются вкусные скидки. Так, базовая Stellaris предлагается с 75-процентной скидкой, а львиную долю аддонов и DLC можно купить за полцены. Исключение — только вышедшее сравнительно недавно «дипломатическое» дополнение Federations.

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Несмотря на то, что Stellaris уже четыре года, игра пользуется рекордной популярностью (не в последнюю очередь вследствие повсеместной самоизоляции), а также регулярно получает обновления с исправлениями ошибок и новыми функциями.