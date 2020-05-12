Глобальная космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной
Компания Paradox решила с размахом отметить четвёртый день рождения своей глобальной космической стратегии Stellaris и объявила о начале акции бесплатного доступа к своему творению. Опробовать игру можно будет с сегодняшнего дня и вплоть до конца недели.
реклама
Вместе с тем на Stellaris и все вышедшие для неё аддоны-расширения и небольшие DLC распространяются вкусные скидки. Так, базовая Stellaris предлагается с 75-процентной скидкой, а львиную долю аддонов и DLC можно купить за полцены. Исключение — только вышедшее сравнительно недавно «дипломатическое» дополнение Federations.
рекламаНесмотря на то, что Stellaris уже четыре года, игра пользуется рекордной популярностью (не в последнюю очередь вследствие повсеместной самоизоляции), а также регулярно получает обновления с исправлениями ошибок и новыми функциями.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила