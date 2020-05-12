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Ubisoft гарантирует работу Assassin’s Creed Valhalla в 4K для Xbox Series X, но только при 30 fps

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Похоже, недавно анонсированная Assassin’s Creed Valhalla будет работать на консоли Xbox Series X с очень досадными техническими ограничениями. Новая консоль Microsoft — представитель уже третьего поколения HD-систем, для которых производитель и разработчики обещают сначала честные 60 кадров в секунду (очень редко при этом упоминают разрешение 1080p), но потом всё забывают. С новоявленной Series X редмондцы вновь заявили, что 60 fps — это чуть ли не стандарт, ниже нельзя. Только вот Ubisoft думает иначе. Их Valhalla пока не может выдавать на Xbox Series X обязательные 60 кадров. Зато французы обещают реализовать 4K при 30 fps.

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Конечно, новый Assassin’s Creed порадует игрока быстрыми загрузками и улучшенной графикой, только вот получать удовольствие от созерцания красот при установленном «локе» в 30 fps — занятие сомнительное, скажем честно.

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Пожелаем Ubisoft справиться с возникшими техническими трудностями и вывести скорость обработки картинки на должный уровень. Иначе Сеть переполнится народным гневом, приправленным «смешными» картинками на тему.

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