Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ubisoft покажет свои новые игры в середине июля

+
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Как известно, E3 в этом году была отменена из-за коронавируса, поэтому игровым издателям и разработчикам, которым несмотря ни на что есть, что нам рассказать и показать, пришлось искать альтернативные способы донесения информации. В случае с Ubisoft такой альтернативой станет онлайн-презентация под названием Ubisoft Forward. Её проведение запланировано на 12 июля, и именно в её рамках нам обещают рассказать эксклюзивные новости об играх, представить новинки и многое другое.

реклама

Хотя прямым текстом этого не сказано, но логично предположить, что полноценный показ игрового процесса новенькой Assassin’s Creed Valhalla состоится именно на Ubisoft Forward. С показом на Inside Xbox разработчики, мягко говоря, сели в лужу.

реклама

Также, скорее всего, именно на Ubisoft Forward нам расскажут о судьбах Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine и Gods & Monsters. Релизы всех трёх данных игр были отложены после провального запуска Ghost Recon Breakpoint с целью придания им большей уникальности.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ubisoft покажет свои новые игры в середине июля
+
Civilization VI получит сезонный пропуск с шестью небольшими DLC
1
Авторы Mafia продолжают намекать на что-то новое в серии
1
Авторы масштабной модификации Beyond Skyrim рассказали о новой интересной локации — острове Роскреа
+
Сценарист Apex Legends объяснил, почему разработчики наконец-то добавили в игру женственную героиню
3
Age of Empires II сохраняет поразительную популярность
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 198
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 76
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Сравнение чипсетов AMD - X570, B550, X470, B450, X370, B350 и A320 - какой чипсет выбрать для платформы на AM4 в 2020 году
121
Готовые компьютеры на Авито - пытаемся понять, что нам предлагают под видом игровых компьютеров, особенно дорогих и богатых
58
Как разогнать оперативную память DDR4 и не спалить ее - разгон Micron E-die на Ryzen (Zen+) - баланс между температурой, напряжением, частотой и таймингами
120
Руководство по раскрытию потенциала и тонкой настройке воздушного охлаждения персональных компьютеров
62
Обзор и тест PowerColor Red Dragon AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ
13
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
34
Мнение: текстовые обзоры «железа» имеют много плюсов перед видеообзорами
42
Обзор и тестирование Samsung M378A1G43TB1-CTD 8Gb 2666MHz cl19
8
Обзор игровой мыши OMEN Mouse 600
33

Сейчас обсуждают

Max Payne
20:19
Ну вот, кореш у меня рабочий, на заводе, сейчас ковид, он на карантине и ему перевели 7к рублей компенсации. Как ему жить на эти копейки целый месяц? Это даже не МРОТ.
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
smaximaa
20:19
спасибо, но говно сам ешь)
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
Владимир
20:18
За гридлок играют в радуге 6 с другой стороны это единственный 100% способ не увидеть ее (если играть на ней)))
Сценарист Apex Legends объяснил, почему разработчики наконец-то добавили в игру женственную героиню
Андрей Филинский
20:17
Они как раз молодцы, потому что активно не хотят быть под присмотром братьев и сестёр.
Zhaoxin выпустит 50 устройств на базе отечественных процессоров
Тёма Волк
20:16
Бред пишите. Вау эффект от 120+ герц проходит через неделю.И уж тем более,простому геймеру(не киберспортсмену) оно не нужно. А вот более высокое разрешение + hdr , дает непередаваемый эффект. Проще ...
Геймеры с неохотой переходят на игровые мониторы с разрешением 2К и 4К – 1080р ещё долго будет оставаться основным – причины и статистика Steam
Юрка Затварницкий
20:16
с этим конечно подстава, НО папе поставил андроид 9, правда линагу))) кастомов куча
Xiaomi пополнила список устаревших смартфонов 13 моделями 2016 и 2017 годов
smaximaa
20:16
на большее они и не способны)
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
mazahakaruss
20:16
Как и стоимость топа **80ti тоже на историческом максимуме
До уменьшения награды при добыче Bitcoin остались считанные часы
MaratSPb329
20:16
В своё время была башня Термалтейк Nic c4 на FX8320 в разгоне до 5гГц. Грелся до 90 градусов спокойно. И стоял кулер 120 на выдув сзади. Потом я поставил одну 120ку спереди на вдув где отсек 5.25 и те...
Руководство по раскрытию потенциала и тонкой настройке воздушного охлаждения персональных компьютеров
Max Payne
20:16
"У нас 45% получает МРОТ(по статистике)" Чиновники едят мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы.
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем