Как известно, E3 в этом году была отменена из-за коронавируса, поэтому игровым издателям и разработчикам, которым несмотря ни на что есть, что нам рассказать и показать, пришлось искать альтернативные способы донесения информации. В случае с Ubisoft такой альтернативой станет онлайн-презентация под названием Ubisoft Forward. Её проведение запланировано на 12 июля, и именно в её рамках нам обещают рассказать эксклюзивные новости об играх, представить новинки и многое другое.

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Хотя прямым текстом этого не сказано, но логично предположить, что полноценный показ игрового процесса новенькой Assassin’s Creed Valhalla состоится именно на Ubisoft Forward. С показом на Inside Xbox разработчики, мягко говоря, сели в лужу.

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Также, скорее всего, именно на Ubisoft Forward нам расскажут о судьбах Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine и Gods & Monsters. Релизы всех трёх данных игр были отложены после провального запуска Ghost Recon Breakpoint с целью придания им большей уникальности.