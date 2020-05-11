Вчера вечером после почти двухгодовалого сна внезапно проснулся официальный Twitter-аккаунт серии Mafia, от имени которого было опубликовано сообщение с единственным словом — «Семья». Не успели фанаты серии перебрать все возможные догадки, как сегодня буквально несколько минут назад в том же Twitter появилось второе сообщение; вновь состоящее из одного слова, на этот раз «Власть».

реклама

Кроме того, как сообщает портал Twisted Voxel, бразильское рейтинговое агентство присвоило возрастной рейтинг Mafia II для PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia.

реклама

Скорее всего, грядущим анонсом станет ремастер Mafia II, информация о котором поступает слишком регулярно, чтобы быть «фейком». Впрочем, пока «тизерный» период не закончится, всё это будет оставаться лишь домыслами, ведь никто не исключает и анонса Mafia IV — слух о создании этой игры тоже проскакивал в Сети.