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DOOM Eternal возглавила недельный чарт продаж Steam

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Valve поделилась очередной статистикой недельных продаж игр в Steam. По статистике за период с 4 по 11 мая, самой продаваемой игрой в Steam была DOOM Eternal; удивляться, глядя на дату релиза игры, не стоит — секрет успеха кроется в том, что DOOM Eternal получила 25-процентную скидку. На второй ступеньке пьедестала расположилась песочница Scrap Mechanic, а «бронзу» унесла Star Wars Jedi Fallen Order, участвовавшая в распродаже по случаю «Дня Звёздных войн». Стоит отметить, что в пятёрку лидеров продаж за прошлую неделю также вошла вышедшая в конце марта долгожданная Mount & Blade II Bannerlord.

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Вся десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • DOOM Eternal
  • Scrap Mechanic
  • Star Wars Jedi Fallen Order
  • Grand Theft Auto V
  • Mount & Blade II Bannerlord
  • Valve Index VR Kit
  • Monster Hunter World Iceborne
  • Borderlands 3
  • Monster Hunter World
  • Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition

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Как видим, список самых продаваемых игр в Steam меняется очень неохотно, но под влиянием распродаж этот процесс хотя бы заметен.

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