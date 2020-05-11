DOOM Eternal возглавила недельный чарт продаж Steam
Valve поделилась очередной статистикой недельных продаж игр в Steam. По статистике за период с 4 по 11 мая, самой продаваемой игрой в Steam была DOOM Eternal; удивляться, глядя на дату релиза игры, не стоит — секрет успеха кроется в том, что DOOM Eternal получила 25-процентную скидку. На второй ступеньке пьедестала расположилась песочница Scrap Mechanic, а «бронзу» унесла Star Wars Jedi Fallen Order, участвовавшая в распродаже по случаю «Дня Звёздных войн». Стоит отметить, что в пятёрку лидеров продаж за прошлую неделю также вошла вышедшая в конце марта долгожданная Mount & Blade II Bannerlord.
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Вся десятка лидеров выглядит следующим образом:
- DOOM Eternal
- Scrap Mechanic
- Star Wars Jedi Fallen Order
- Grand Theft Auto V
- Mount & Blade II Bannerlord
- Valve Index VR Kit
- Monster Hunter World Iceborne
- Borderlands 3
- Monster Hunter World
- Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition
рекламаКак видим, список самых продаваемых игр в Steam меняется очень неохотно, но под влиянием распродаж этот процесс хотя бы заметен.
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