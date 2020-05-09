Скриншоты экшена Ghostrunner с включённой трассировкой лучей попали в Сеть
Профильное издание DSOGaming опубликовало несколько скриншотов, снятых с демоверсии киберпанк-экшена Ghostrunner. Нас они интересуют по очень простой причине — журналисты показали, как выглядит игра с включенной трассировкой лучшей и без оной. Экшен запускался на довольно мощной системе, на которой были установлены видеокарта NVIDIA RTX 2080 Ti и процессор Intel i9 9900K.
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Здесь и далее мы публикуем скриншоты, где на левой картинке трассировка лучей отключена, а справа — включена.
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Любопытно, что даже с такой сильной конфигурацией демоверсия Ghostrunner работала нестабильно. Наблюдались просадки fps вплоть до 47 кадров с включённой трассировкой. Но проблема даже не в этом. Нам придётся очень сильно потрудиться, чтобы найти различия между скриншотами с включенными и отключённым «лучами».
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Экшен Ghostrunner должен поступить в продажу уже в нынешнем году. Среди целевых платформ имеются PC, Xbox One и PlayStation 4.
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