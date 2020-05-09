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Геймплейный трейлер к скорому началу пятого сезона в Apex Legends

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В наступающий вторник, 12 мая, в королевской битве Apex Legends стартует новый, пятый сезон, которому разработчики присвоили милое название «Улыбка удачи». По такому поводу нашему вниманию представили и специальный геймплейный видеоролик, который определённо следует посмотреть всем поклонникам игры.

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Со стартом пятого сезона в Apex Legends появится обновлённая карта «Каньон Кингс», а также новая легенда (герой) — Лоба. Несмотря на то, что до старта пятого сезона остались считанные дни, Respawn пока не рассказала, каким уникальными способностями обладает Лоба. Известно лишь, что она ведома жаждой мести Ревенанту, убившему её семью. А человек, которому нечего терять, как известно, это самый страшный враг.

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Кроме того, в пятом сезоне в игре появится масса новых наград, причём как в составе боевого пропуска, так и доступных через выполнение местного специального задания. Также в игре можно будет начать охоту за древними утраченными реликвиями. Наконец, со стартом пятого сезона в Apex Legends начнётся четвёртая рейтинговая серия.

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