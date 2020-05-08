Проект «Партизаны 1941» от отечественной студии Alter Games потихоньку готовится к проведению закрытого бета-тестирования, а там уж и до релиза рукой подать. И чтобы поклонникам тактических игр было ждать чуть легче, сегодня разработчики «Партизан 1941» опубликовали короткий, но ёмкий геймплейный ролик.

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В течение минуты нам рассказывают об основах игрового процесса. Поскольку мы играем за партизан времён Великой отечественной, то нашими друзьями в игре станут окружение, умение прятаться и расставлять ловушки, а также действовать максимально слаженно — каждый член отряда должен заниматься своим делом. Только в этом случае наш отряд сможет успешно выполнять свои задачи по наведению шороха в тылу врага.

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По плану, игра выйдет этим летом. Поклонникам тактической серии Commandos рекомендуется взять игру на заметку.