Независимая студия Halcyon Winds показала первый трейлер Cepheus Protocol. Это необычный гибрид стратегии в реальном времени и тактического экшена. На самом деле, глубокой тактики здесь больше, чем чего бы то ни было. Но есть один нюанс — базу строить всё ещё надо.

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Игра расскажет историю противостояния людей и непонятной инопланетной угрозы. Всё действие происходит на таинственном острове вблизи Сан-Франциско. Население острова превратилось в зомби, а нам придётся со всем этим разобраться.

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Разобраться — значит, побороть причину заражения и всех, кто её распространяет. В центре сюжета Cepheus Protocol значится капитан Адриан Винтер. Он должен в составе группы найти и обезвредить нулевого пациента. Геймплейная формула игры кое-что перенимает у XCOM. Например, здешняя угроза тоже постоянно эволюционирует, поэтому важно соблюдать паритет сил, прокачивая бойцов и базу.

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Cepheus Protocol появится в раннем доступе Steam уже 15 мая. Полная версия игры выйдет не раньше, чем через год. А там сроки могут затянуться — мы с таким встречаемся постоянно. За более подробной информацией следует обратиться к страничке проекта в Steam.