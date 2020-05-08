Microsoft раскрыла технические аспекты первых игр для Xbox Series X
У нас тут ещё одна важная новость, связанная с вчерашней презентацией Inside Xbox. Компания заявляла вчера, что все представленные в рамках стрима игры оптимизированы для консоли Xbox Series X. Теперь мы узнали, какие технические «примочки» и особенности получил каждый из тайтлов. Информация об этом, если что, появилась на официальном сайте компании.
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Там это всё сгруппировано в таблицу, мы всё подадим списком. Поехали:
- Assassin's Creed Valhalla — Smart Delivery, 4K, HDR;
- Bright Memory: Infinite — 4K,
- Call of the Sea: Smart Delivery — 4K, HDR;
- Chorus: Smart Delivery — 4K,
- DIRT 5: Smart Delivery — 4K, HDR;
- GEARS 5: Smart Delivery — 4K, HDR;
- SCARLET NEXUS — Smart Delivery, 4K,
- Scorn — 4K,
- Second Extinction — Smart Delivery,
- The Ascent — Smart Delivery, 4K, HDR;
- The Medium — 4K,
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 — Smart Delivery,
- Yakuza: Like a Dragon — Smart Delivery.
рекламаДля всех проектов заявлена полная поддержка передовой консоли. DiRT 5 порадует аж 120 кадрами в секунду.
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