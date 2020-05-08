Симулятор бездорожья SnowRunner может «съесть» немало нервных клеток, ведь просто так игра не даётся, и чтобы выполнить задание, не увязнув намертво в вязкой грязи, необходимо обладать не только навыками виртуального управления грузовиком или машиной повышенной проходимости, но и заранее планировать свой маршрут. Чтобы помочь новичкам, авторы игры опубликовали специальный видеоролик, в котором поведали об основах игры в SnowRunner.

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Для начала разработчики советуют не торопиться с выполнением усложнённых заданий: сперва лучше повысить свой уровень водителя, открыв тем самым доступ к более мощным грузовым автомобилям, без которых прохождение многих трасс попросту невозможно. Также авторы рекомендуют тщательно планировать свой маршрут, чтобы не только минимизировать количество пересечённой местности, но и сэкономить топливо.

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Если избежать практически непроходимой местности не удаётся, то к этому необходимо заранее подготовиться и хотя бы приобрести лебёдку, которая поможет машине выбраться на дорогу. Ни в коем случае не начинайте давить на газ, увязнув в грязи или снегу: прокручивающиеся колёса только глубже загоняют грузовик и усложняют процесс. Включите пониженную передачу и «поиграйте» с блокировкой дифференциала.

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SnowRunner вышла в конце апреля и получила в целом позитивные отзывы. В течение года игра получит несколько контентных обновлений, которые добавят в игру новые регионы и расширят парк грузовиков.