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В EGS раздают Death Coming — набор головоломок, вдохновлённый фильмом «Пункт назначения»

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Какая неделе может обойтись без очередного подарка от Epic Games? Вот и в этот раз пришла пора забирать «халяву» в магазине EGS. Если честно, это далеко не AAA-проект, да и выглядит он как обычное инди, коим и является. Встречайте Death Coming — стратегию-головоломку, где главный герой будет исполнять обязанности самого настоящего помощника Смерти. То есть, ему нужно будет собирать души.

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Протагонист здесь обладает способностями Смерти, но должен чётко следовать главному установленному правилу. Дело в том, что Смерть не может напрямую управлять людьми, поэтому её заместитель должен подстраивать убийства, используя подручные предметы и элементы интерьера. Разумеется, локация тоже должна быть подходящей. «Пункт назначения» помните? Здесь всё то же самое, только с большей фантазией и размахом.

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На словах всё вышеописанное может звучать довольно жутко, но, раз уж мы имеем дело с пиксельным инди, всё выглядит достаточно забавно. Death Coming также представлена в Steam, у неё там имеется 90% пользовательского рейтинга на основании более 2 400 рецензий.

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По поводу будущей раздачи, которая последует после Death Coming, компания Epic Games пока не хочет распространяться. В магазине Epic Games Store этот проект помечен как «Загадочная игра». Название будет раскрыто только в момент запуска «гива» в следующий четверг. Интрига, она самая.

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